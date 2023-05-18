İstanbul’da yeğen dehşeti kamerada: Miras kavgasında dayısını vurdu

Kağıthane’de bir yeğen miras paylaşımı yüzünden kavga ettiği dayısını cadde üzerinde bacağından vurdu. Silahlı kavga kameralara yansırken, polisi yakaladığı saldırgan yeğen tutuklandı. Olayla ilgili konuşan Murat Taşkın, “Miras kavgasından dolayı aralarında bir husumet varmış. Sokak ortasında görüyor dayısına ateş edip kaçıyor” dedi. Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi’nde önceki ay yaşanan olayda cadde üzerinde karşılaşan Ramis K.(49) ve yeğeni Osman K.(30) arasında miras paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada dayı Ramis K.’nın yeğenine küfür etmesi üzerine Osman K. silahını çekerek dayısını kovalamaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda Osman K. dayısını bacağından vurarak yaraladı.