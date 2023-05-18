Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da yeğen dehşeti kamerada: Miras kavgasında dayısını vurdu

İstanbul’da yeğen dehşeti kamerada: Miras kavgasında dayısını vurdu

İstanbul’da yeğen dehşeti kamerada: Miras kavgasında dayısını vurdu
18.05.2023 12:19

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:11
Ankara'da uçan koltuğu...
Yaşam 02:59
Şehit yakınları...
Yaşam 02:18
Şehit ateşi Kocaeli’ye de...
Yaşam 00:58
Fabrikada yük indiren vinç...
Yaşam 02:18
İki kişinin yere düştüğü...
Yaşam 04:06
İş makinesi boruyu deldi...
Yaşam 00:36
Düğün konvoyunda drift atan...
Yaşam 00:55
Suçüstü yakalanan hırsız böyle...
Yaşam 01:36
Husumetli ailelerin kavgasında...
Yaşam 01:08
İzmir’de eğlence mekanında...
Yaşam 00:55
Tokat'ta trafik kazası: 7...
Yaşam 00:21
Polisin dur ihtarına uymayan...

Kağıthane’de bir yeğen miras paylaşımı yüzünden kavga ettiği dayısını cadde üzerinde bacağından vurdu. Silahlı kavga kameralara yansırken, polisi yakaladığı saldırgan yeğen tutuklandı. Olayla ilgili konuşan Murat Taşkın, “Miras kavgasından dolayı aralarında bir husumet varmış. Sokak ortasında görüyor dayısına ateş edip kaçıyor” dedi. Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi’nde önceki ay yaşanan olayda cadde üzerinde karşılaşan Ramis K.(49) ve yeğeni Osman K.(30) arasında miras paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada dayı Ramis K.’nın yeğenine küfür etmesi üzerine Osman K. silahını çekerek dayısını kovalamaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda Osman K. dayısını bacağından vurarak yaraladı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA