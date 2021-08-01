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İstanbul’da yara oluşturan sivrisinekler tedirgin ediyor! Belediye ilaçlama çalışması yapmıyor

İstanbul’da yara oluşturan sivrisinekler tedirgin ediyor! Belediye ilaçlama çalışması yapmıyor
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İstanbul'daki sivrisinek kabusu devam ediyor. Vatandaş ise bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Özellikle çocuklarda oluşan yaralar korkutuyor. Avcılar’da sivrisinek kabusu bir türlü bitmek bilmiyor. İddialara göre belediye hiçbir şekilde ilaçlama çalışması yapmıyor. Çocukları ısıran sivrisinekler yaralara sebep oluyor. İddiaya göre mahallede bulunan Küçükçekmece Gölü’nde yazın başlangıcında ilaçlama çalışması yapılması gerekiyordu. Ancak belediye hiçbir şekilde çalışma yapmadı ve mahalleyi sivrisinekler sardı.


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