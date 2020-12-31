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İstanbul'da yakılarak öldürülen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da yakılarak öldürülen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlanıyor
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Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'deki evinde Kemal Ayyıldız (Delbe) isimli şahıs tarafından yakılarak vahşice öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer, Gülsuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.


Maltepe'de evinde feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden alındı, cenaze törenin düzenleneceği Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.



Akademisyen Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından Maltepe'de evinde feci şekilde öldürülmüştü. Sözer bugün Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'ndaki törenin ardından son yolculuğunu uğurlanacak. Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden yakınları tarafından alındı. Törenin düzenleneceği Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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