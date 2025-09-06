İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 10:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul güne sağanak yağışla başladı. Cevizlibağ'da da sabahın ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak sokağa şemsiyeyle çıktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafikte aksamalar oluştu. Yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

