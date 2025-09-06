PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Cevizlibağ’da sabahın ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul güne sağanak yağışla başladı. Cevizlibağ'da da sabahın ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak sokağa şemsiyeyle çıktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafikte aksamalar oluştu. Yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

