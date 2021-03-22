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İstanbul’da yağış sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul’da yağış sonrası trafik yoğunluğu
22.03.2021 18:01
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İstanbul’da saat 16.00’dan itibaren kararmaya başlayan hava beraberinde yağmuru getirirken, bazı ilçelerde dolu etkili oldu. Bahçelievler, Güngören ve Beyoğlu’nda yaşanan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu ise yüzde 71’ye ulaştı.


İstanbul'da aniden bastıran yağmur ve dolu megakenti felç etti.

İstanbul'da öğle saatlerinde sonra yağmur etkisini artırdı. Dolu da zaman zaman etkili oldu.Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞ DURAKLARA SIĞINDI
Taksim Meydanı'nda doludan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı.

TRAFİK KİLİTLENDİ
Her gün mesai saatinin bitimiyle trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul yağışın etkisiyle felç oldu.

YOĞUNLUK YÜZDE 71'LERE YÜKSELDİ
Kentte trafik de saat 16.00'dan sonra yoğunlaşmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76 olarak ölçüldü.

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