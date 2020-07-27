İstanbul'da vahşet! Sokak ortasında kafasından vurarak katletti

27.07.2020 13:27

Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de herkesin gözü önünde başından vurularak öldürülen köpeğin, vurulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer'de yoldan geçen bir kadını ısırdığı iddia edilen köpeğin eşi tarafından vurularak öldürülmesine dair güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Sarıyer, Yeniköy Mahallesi'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu cinsi 'Nero' isimli köpek iddiaya göre yoldan geçmekte olan Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.

Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldü.

KÖPEĞİN VURULDUĞU AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde A.E ile köpek bakıcısı olan kadınla tartışmaya başladığı anlar yer alıyor. Bunun üzerine bakıcının köpeği içeri alarak kapıyı kapattığı ancak tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.'nin villanın kapısından içeri girerek silahını çıkartıp köpeğe ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyor.