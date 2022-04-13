RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada

İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada
13.04.2022 13:44

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İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızların otelin lobisinden turistin çantasını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheleri inceledi. Görüntülerde, turistlerin otel lobisinde çantalarını çalarak kaçtıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Aylin Y. (30), Pınar B. (47), Fatih K. (27), Mert A. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha öncede İstanbul’un Sarıyer, Şişli ve Fatih ilçelerinde toplam 11 hırsız olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Aylin Y.'nin (30) ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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