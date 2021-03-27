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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
27.03.2021 17:19
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Son dakika haberine göre kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'lere ulaştı. Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.


Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında 'da yoğunluğu oluştu.

(İBB) trafik uygulaması verilerine göre saat 15.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'lere ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların 'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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