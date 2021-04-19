İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 araç birbirine girdi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik kilitlendi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası trafik akışı normale döndü.
Ümraniye TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Kaza, saat 15.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yoldaki 3 otomobilin birbirine girdiği kazada 34 BIS 486 plakalı otomobil takla atarak ters döndü.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kaza yapan otomobillerin çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.