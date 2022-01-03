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İstanbul'da taksimetre kuyruğu hız kesmeden devam ediyor

İstanbul'da taksimetre kuyruğu hız kesmeden devam ediyor
03.01.2022 11:46

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İstanbul'da yeni yıl zammı nedeniyle taksimetrelerini güncellemek zorunda olan taksicilerin Bağcılar'daki servisin önünde oluşturduğu uzun kuyruk devam ediyor. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerlenme oranı olan yüzde 36'lık zam talep edilmiş, zam teklifi UKOME'de kabul edilmişti. Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle İstanbul'da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruklar 3’üncü günde de devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren servisin önüne gelerek sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.

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