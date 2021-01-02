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İstanbul'da "taksimetre güncelleme" kuyruğu isyan ettirdi! CHP'li İBB'nin taksimetre firmaları için kar kapısı oyunu mu?

İstanbul'da
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İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu. YENTAKOOP Başkanı Kıyasettin Telli, "Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş" dedi. Taksilerdeki iTaksi cihazlarında aynı zamanda taksimetre özelliğinin bulunduğunu aktaran Telli, "İBB sırf taksimetre firmalarını korumak adına bu özelliği aktive etmiyor. Teknoloji çağında bizlere yapılan açıkca bir zulümdür. Örneğin İETT tarife zammı yaptığında İETT otobüslerinin bizim gibi saatlerce sıraya girdiği görülmüş müdür?" dedi.


İstanbul'da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, ikinci günde de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havdan görüntülendi.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk, ikinci günde de devam etti. Düne nazaran araçların sabah saatlerinde alana toplu şekilde alınmayıp, gruplar haline zabıta ekipleri kontrolünde alındığı görüldü. Taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntüde, taksicilerin uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.

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