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İstanbul’da sokak köpeği dehşeti: Zihinsel engelli adama sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetti
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İstanbul’da sokak köpeği dehşeti: Zihinsel engelli adama sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 09:16   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 09:16

Olay 19.08.2024 Günü saat 04:40 sıralarında İstanbul’un Fatih İlçesi Sümbül Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik’i gören belediye çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralanan Ayhan Özçelik İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı. Özçelik hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayhan Özçelik’in abisi Burhan Özçelik polise verdiği ifade de, kardeşinin zihinsel engeli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'nde kız kardeşini ara ara ziyaret ettiğini, muhtemelen eve dönerken olayın yaşanmış olduğunu belirtti.

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