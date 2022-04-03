İstanbul'da Şok Evlerine son dakika baskını! 43 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelindeki göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye’ye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Esenyurt’ta “Şok Evi” diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 5 adres tespit edildi. Buralarda insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu şok evlerine dün ani baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 40’ı Afganistan ve 3’ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalanarak insan tacirlerinin elinden kurtarıldı.