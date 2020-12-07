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İstanbul'da sır intihar! Üniversite öğrencisi kendini vurdu

İstanbul'da sır intihar! Üniversite öğrencisi kendini vurdu
07.12.2020 16:16
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İstanbul Kağıthane'de yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, arkadaşlarına "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" mesajını attıktan sora dedesinin silahıyla intihar etti.


Kağıthane'de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, arkadaşlarına "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" diye mesaj attıktan sonra intihar etti.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Ece Sokak üzerinde bulunan bir sitede saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cengiz Kaan Demirbaş evde tek başına kaldığı sırada dedesinin silahı ile intihar etti.

"BU KARARI ALMAK KOLAY OLMADI"
Demirbaş intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" dedi. Daha sonra 155 hattını arayan Demirbaş, intihar ettiğini söyleyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde Cengiz Kaan Demirbaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU
Üniversitenin Amerikan Futbolu takımında da oynayan Cengiz Kaan Demirbaş'ın arkadaşları olay yerine koştu. Büyük şok yaşayan Demirbaş'ın arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Gözyaşlarına hakim olamayan gençler, zor anlar yaşadı. Demirbaşın köpeğine ise arkadaşları alarak sitenin bahçesinde gezdirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Demirbaş'ın cesedi adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

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