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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 11:42 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 11:48

İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sohbet ederken bacağından vuruldu

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde arkadaşlarıyla işyeri önünde oturan Musa Gavur (40), sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletle sokağa giren kasklı iki şahıs, sohbet eden arkadaşlara silahlı saldırıda bulundu. Neye uğradığını şaşıran arkadaşlar panikle kaçışırken, bacağından vurulan Gavur kendini yola attı. Saldırganlar kaçarken, işyerinin camı ise isabet eden kurşunlar sebebiyle tuzla buz oldu. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

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