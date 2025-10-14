PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da sabah trafiği yüzde 72 seviyesine ulaştı

İstanbul trafiği ne durumda? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci son durumu aktardı.

Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
