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İstanbul’da pompalı dehşeti kamerada

İstanbul’da pompalı dehşeti kamerada
09.01.2022 11:00

OTOMATİK OYNAT

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Şişhane’de geldiği sokakta elindeki çantasını yere bırakan bir şahıs, vatandaşların gözü önünde bir dükkana pompalı tüfekle ateş açarak camı çerçeveyi indirdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan, yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi. Beyoğlu Şişhane’de meydana gelen olayda iş yeri çalışanı Kerim Can B. (23), dükkanı başka bir arkadaşına bırakarak markete gitti. B. markete gittiği esnafa sokağa gelen kimliği belirsiz siyah giyimli şahıs, önce çantasını kaldırıma bıraktı ardından da vatandaşların gözü önünde pompalı tüfekle dükkana ateş açtı. Olay sonucunda şahsın ateş açtığı dükkanın camları paramparça oldu.

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