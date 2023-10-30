PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 19:29 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 22:14

İstanbul’da PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden aralarında HEDEP Beylikdüzü İlçe örgütü yöneticisi Emrullah Şenyüz‘ün de olduğu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce İstanbul Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 3 gündür TEM Şubede sorguya çekilen aralarında Halkların Demokratik Partisi (HEDEP) Beylikdüzü İlçe Örgütü yöneticileri Zemine Gökçe, Emrullah Şenyüz ve Nurten Demir'in de yer aldığı 7 kişinin polisteki sorgusu bugün tamamlandı. Terörle Mücadele Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Örgüt propagandası yapmakla suçlanan zanlılara, savcılıkta katıldıkları eylem ve etkinlikler soruldu.

Savcılık ifadelerinin ardından Zemine Gökçe ve Nurten Demir'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen bir kişi 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, HEDEP Beylikdüzü İlçe Örgütü yöneticilerinden Emrullah Şenyüz'ün de içinde olduğu 3 şüphelinin "örgüt propagandası" ve "örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 4 gözaltı
30.10.2023Pazartesi
Samsun’da balıkçıların oltasına camgöz köpekbalığı takıldı
30.10.2023Pazartesi
Karaman’da inşaat kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
30.10.2023Pazartesi
Trafik polislerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: “Ben Atatürk'ün askeri, Cumhuriyetin neferiyim”
30.10.2023Pazartesi
Kayseri'den Kırşehir'e giden 2 kişi husumetlileri sanıp başkasını vurup yaraladılar
30.10.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar 08:39
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker!
30.10.2023Pazartesi
Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış 00:35
Bilal Hancı ifşa oldu! İhaneti anbean yayınlandı
30.10.2023Pazartesi
Fay hattında su ararken gaz buldular; 5 gündür basınç azalmadan gaz çıkışı devam ediyor 05:00
Fay hattında su ararken gaz buldular
30.10.2023Pazartesi
Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı 00:40
Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı!
30.10.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA