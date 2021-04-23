RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı videosunu izle

İstanbul'da otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı videosunu izle
23.04.2021 09:35
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İstanbul Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, çarşamba sabah saatlerinde Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan otomobil caddede giden motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kaya D., savruldu.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Kaya D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

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