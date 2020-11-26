İstanbul'da mide bulandıran görüntü! Laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan motosikletli sapık kamerada

İstanbul'dan mide bulandıran bir görüntü sosyal medyayı salladı. Plakasız motosikleti ile yol kenarında duran ve kadınları mastürbasyon yaparak taciz eden sapık, kameraya yakalandı. Bir kadının, "Ne yaptığını göstersene bir daha, yüzünü de göster. Gözüküyor zaten sen hiç merak etme." uyarılarına aldırış etmeyen sapığın o anları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe kavşağında plakası sökülü olan bir motosikletli, laf attığı genç kadınlara bakarak dakikalarca mastürbasyon yaptı.

Neye uğradığını şaşıran kadınlardan biri de o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.







SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Kadının, "Ne yaptığını göstersene bir daha, yüzünü de göster. Gözüküyor zaten sen hiç merak etme." uyarılarına aldırış etmeyen sapığın o anları ise izleyenleri hayrete düşürdü.







Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından da çok sayıda kullanıcı yaşanan duruma tepki gösterdi.