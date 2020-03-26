İstanbul'da koronavirüs alarmı! Evinde ölü bulundu hepsi karantinada 26.03.2020 16:59

İstanbul Sultangazi'de yaşayan ve 1 haftadır grip şikayetleri bulunduğu öğrenilen 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler koronavirüs ihtimalini değerlendirirken, evde birlikte yaşadığı 4 kişi karantinaya alındı.

İstanbul Sultangazi'de bir kadın sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Eve gelen doktor kadının ölümünde koronavirüs ihtimalini değerlendirdi. Hayatını kaybeden kadın özel kıyafetli personeller tarafından morga kaldırılırken, kadınla birlikte yaşayan 4 kişi tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor. Kadının koronavirüs taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.





Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, koronavirüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.



Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının koronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak. Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.