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İstanbul’da korkunç cinayet: Uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı

İstanbul’da korkunç cinayet: Uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı
12.08.2022 08:55

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Sarıyer’de çay bahçesi sahibi bir şahıs, parkta alkol kullandığı için uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Bacağından yaralanarak kaçan katil zanlısı ise Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öldürülen şahsın 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar ve Serkan D. arasında alkol kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında, Serkan D. cebinden çıkardığı bıçağı Bürkan Kocaacar’ın kalbine iki kez sapladı. Bıçak darbesiyle Bürkan Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, Serkan D. ise olay yerinden kaçmaya başladı. Kavga esnasında da bacağından yaralanan Serkan D., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kıskıvrak yakalanırken, bıçağa da el konuldu. Gözaltına alınan Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

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