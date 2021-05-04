RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul’da kocasıyla kavga eden kadının vatandaşlara verdiği tepki şaşırttı! ‘’Ya bırakın eşim benim’’

İstanbul’da kocasıyla kavga eden kadının vatandaşlara verdiği tepki şaşırttı! ‘’Ya bırakın eşim benim’’
04.05.2021 19:15
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İstanbul Küçükçekmece’de eşiyle tartışan kadın olaya müdahale eden vatandaşlara ilginç bir tepki gösterdi. Araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi. Kavga etmeyi bırakan çift, vatandaşlara saldırırken, kadın ise ‘Ya bırakın o benim eşim’ diyerek tepki gösterdi.


'de eşiyle tartışan kadın olaya müdahale eden vatandaşlara ilginç bir tepki gösterdi.

Olay, Küçükçekmece'de bulunan bir cadde de meydana geldi.

İddiaya göre, bir çift aracın içerisinde küçük çocuklarının gözü önünde kavga etmeye başladı.

Bu sırada şiddet gören kadın çocuğunu da alarak araçtan indi. Bu duruma daha da sinirlenen adam karısını araca bindirmeye çalıştı. Yaşananlar sırasında çiftin küçük çocukları büyük bir korku yaşayarak annesine sarıldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Çevrede kavgayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek çifti ayırdı. Bu sırada vatandaşlardan biri olaydan etkilenmemesi için çocuğu yanına alarak çiftin yanından uzaklaştırdı.

VATANDAŞLARA SALDIRDILAR
Bir süre daha tartışmasını sürdüren çift, daha sonra kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara saldırdı.

KADINDAN VATANDAŞLARA İLGİNÇ TEPKİ: BIRAKIN O BENİM EŞİM
Bu sırada çevrede ki diğer vatandaşlar da camlardan adama bağırmaya başlayınca kadın, 'Ya bırakın o benim eşim' diye bağırdı. Bu sırada çevrede ki vatandaşlar da kadına, 'Seni öldürse iyi mi?' diye bağırdı.

Kadın daha sonra çocuğunu da alarak kocasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

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