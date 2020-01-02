İstanbul'da kar yağışı başladı! Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'na lapa lapa kar yağdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda beyaz örtü oluştu. Aydos Ormanı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle bazı yerlerde beyaz örtü oluştu.
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi02.01.2020 12:17
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