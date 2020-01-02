Haberler Video İstanbul'da kar yağışı başladı! Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

02.01.2020 12:17

Aydos Ormanı'na lapa lapa kar yağdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda beyaz örtü oluştu. Aydos Ormanı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle bazı yerlerde beyaz örtü oluştu.


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