Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon 3 gözaltı

İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon 3 gözaltı

İstanbul'da kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon 3 gözaltı
28.02.2022 11:31

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 07:10
Türkiye'nin 2021 büyüme...
Ana Sayfa 00:20
Rus güçleri Berdyansk şehrinin...
Ana Sayfa 00:31
Rusya bu sefer anaokulunu...
Ana Sayfa 00:56
Sınır kapısındaki yoğunluktan...
Ana Sayfa 02:47
Edirne'de kar yağışı başladı...
Ana Sayfa 01:27
İstanbullular dikkat! Kar...
Ana Sayfa 01:28
Katil zanlısından ilginç...
Ana Sayfa 00:52
Ukraynalılar traktörle tankı...
Ana Sayfa 02:30
Adana'da yaşlı adamın talihsiz...
Ana Sayfa 00:41
Kadıköy D-100 Karayolu'nda...
Ana Sayfa 01:59
Sakarlığın bu kadarı! Hem...
Ana Sayfa 00:58
Zehir tacirlerine ağır darbe!

Kağıthane’de kaçak sigara ve tütün mamulleri satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, 4 ton 388 kilogram tütün, 985 kilogram nargile kömürü, 10 bin 315 TL ele geçirildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat günü Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste kaçak sigara ve tütün mamulleri satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgi çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda, N.D. R.T. ve M.N.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinde, kaçak ürünleri Beyoğlu i Fetihtepe’de bulunan 2 farklı adreste sakladıklarını söylediği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ton 388 kilogram tütün, 985 kilogram Nargile Kömürü, 40.000 makaron, 10 bin 315 TL ve çok sayıda sigara sarma kağıdı, makaron, sarma makinesi ve pres makinesi ele geçirildi. Yakalanan N.D., R.T., ve M.N.K., ” Kaçak Sigara İmal ve Ticareti” yapma suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA