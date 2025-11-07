İstanbul'da 'kaçak oyuncak' operasyonu

Operasyon sırasında yakalanan 2 şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Söz konusu oyuncakları muhafaza altına alan polis ekipleri, deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, Çin'den yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı 125 bin 875 oyuncak ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine, Fatih'teki bir depoya baskın düzenledi.