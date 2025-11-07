PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da 'kaçak oyuncak' operasyonu

Çin'den yasa dışı yollarla yurda sokulduğu öne sürülen milyonlarca lira değerinde 125 bin 875 gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine, Fatih'teki bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, Çin'den yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı 125 bin 875 oyuncak ele geçirildi.


Söz konusu oyuncakları muhafaza altına alan polis ekipleri, deponun sahipleri olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.


Ele geçirilen oyuncakların çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kanserojen madde içeren kimyasal maddelerden yapıldığı saptandı.


Operasyon sırasında yakalanan 2 şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


Öte yandan ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Adnan Menderes Caddesi (Vatan Caddesi) üzerinde bulunan yerleşkede sergilendi.

