İstanbul'da işlenen iki cinayetin şüphelisi tutuklandı

BEYOĞLU'nda Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'i öldüren ve Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdiği tespit edilen Ahmet Ekiz, Ataşehir'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Barış Boyun'un 'Daltonlar' isimli tetikçilerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Ustahüseyin'i öldüren şüphelilerden Ahmet Ekiz'in Ataşehir'de saklandığı belirlendi.

Olay günü saldırıyı gerçekleştiren araçtaki şüphelilerden biri olduğu öğrenilen Ekiz, saklandığı evde gözaltına alındı. Ekiz'le ilgili yapılan çalışmalarda organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un 'Daltonlar' olarak bilinen tetikçilerinden olduğu saptandı.

Ekiz'in aynı zamanda Eylül ayında Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübüne düzenlenen, Yasin Keskin isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ortaya çıktı.