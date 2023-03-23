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İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı
23.03.2023 00:40 - Son Güncelleme: 23.03.2023 01:21

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İstanbul'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Yağan yağmura rağmen vatandaşlar camilere akın etti.

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İstanbul'da yatsı ezanın okunmasının ardından vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının ilk teravih namazını Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen kimi vatandaşlar ailesiyle camiye gelirken, kimi vatandaşlar ise ilk defa Çamlıca Camii'ne geldiğini belirtti.

Ayasofya Camii'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Yağmurlu havaya rağmen Eyüp Sultan Camii de ilk teravihte cemaatin akınına uğradı. Ramazana özel asılan 'Namaz kalbin huzurudur' mahyası çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Taksim Camii'nde de yılın ilk Teravih Namazı kılındı.

Namazını Çamlıca Camii'nde kılmak için gelen bir vatandaş, "Ramazanımız mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek eylesin. İlk Teravihimiz koştur koştur geliyoruz yetişmeye çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar tüm İslam alemine tüm insanlara" dedi.

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