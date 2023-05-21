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İstanbul’da iki gence kurşun yağdıran suç makinesi yakalandı

İstanbul’da iki gence kurşun yağdıran suç makinesi yakalandı
21.05.2023 09:55

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Kağıthane’de kafeteryanın kapısında duran iki gence kurşun yağdıran suç makinesi saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda, toplamda 42 adet suç kaydı olan iki genç yaralanmıştı. Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Perşembe günü meydana gelen olayda, Mert P. (25) ile Samet Y. (25) sokak üzerindeki bir kafeteryaya gelmişti. İki genç buradan vakit geçirdiği esnada sigara içmek için kapıya çıkmıştı. O esnada yürüyerek kapının önüne gelen bir şahıs, iki gence ateş etmeye başlamıştı. Kurşun yağdıran saldırgan koşarak kaçarken Parlak karnından ve bacağından, Yiğiter ise iki bacağından da yaralanmıştı.

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