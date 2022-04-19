RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da iftar vakti yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

İstanbul'da iftar vakti yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
19.04.2022 10:45

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Eminönü altgeçidinde esnaflık yapan İlhan Çetinkaya’nın cep telefonu iftar saatinde iki yabancı uyruklu şahıs tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı. Olay iki akşam önce iftar saatinde Fatih Eminönü Altgeçidi Çarşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, altgeçitte esnaflık yapan İlhan Çetinkaya arkadaşlarıyla iftar yapmak için masaya oturdu. İlhan Çetinkaya’nın iftar yaptığı esnada dükkana iki yabancı uyruklu turist girdi. Etraflarına dikkatlice baktıktan sonra dükkana giren yabancı uyruklu hırsızlar içeride bulunan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

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