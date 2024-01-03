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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 21:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 22:33

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması!

İstanbul'da helikopter destekli yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı. Bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği "Kobe" yardımıyla kontrol edildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

İstanbul genelinde bir çok noktada helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Taksim'de yapılan denetimlerde, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı, araçlar didik didik arandı. Bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği Kobe yardımıyla kontrol edildi. Uygulamanın il genelinde saat 22.00'ye kadar süreceği bildirildi.

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