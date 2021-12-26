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İstanbul'da hatalı park yapan araç için çareyi yaslanıp itmekte buldular

İstanbul'da hatalı park yapan araç için çareyi yaslanıp itmekte buldular
26.12.2021 13:06

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da gece saatlerinde belediye temizlik aracı girdiği bir sokakta hatalı park edilen bir hafif ticari araçla karşılaştı. Sahibine ulaşılmayınca temizlik görevlileri çareyi araca yaslanıp itmekte buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşadı. Belediye temizlik aracı girdiği bir sokakta hatalı şekilde park edilmiş bir hafif ticari araçla karşılaştı. Hafif ticari aracın sürücüsü ortaya çıkmayınca işçiler çözüm arayışına girdi. 4 kişilik temizlik görevlisi hafif ticari araca yaslandı. Hep birlikte aracı kaldırılıp indiren ve yolu açan işçilerin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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