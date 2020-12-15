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İstanbul'da gece yarısı operasyonu! 5 PKK'lı teröriste gözaltı

İstanbul'da gece yarısı operasyonu! 5 PKK'lı teröriste gözaltı
15.12.2020 08:50
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İstanbul'da Özel Harekat polislerinin desteğiyle Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.


İstanbul'da Özel Harekat polislerinin desteğiyle Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi ve 5 kiş gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

Aralarında Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese baskın düzenlendi.

5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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