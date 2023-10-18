PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023, 09:35 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 09:40

İstanbul’da fuhuş operasyonu! 12 kişilik çete böyle çökertildi | VİDEO

İstanbul’da, para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 12 kişilik çete, polisin 3 ay süren takibi sonucu çökertildi. Düzenlenen operasyonda, fuhuşa zorlanan 9 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyon anlarını polis kamerası görüntüledi.

İstanbul'da para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Gerekli hazırlıkların ardından İstanbul'da Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli, Kartepe ve Darıca'da önceden belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda yer alan biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları Ahlak Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve internet üzerinden kadın pazarladıkları, isteyen müşterilere otellere veya evlere kadın gönderdikleri tespit edildi. Fuhuş çetesiyle birlikte ele geçirilen 13 cep telefonu ile bir hafıza kartıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 9?u tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Kadıköy Uzunçayır'da Metrobüs kazası!
18.10.2023Çarşamba
Şehitlerin arasında dünyaya sesleniş!
18.10.2023Çarşamba
Benekli Ayhan dayak videosu izle: Isparta'da kavga skandalı! Benekli Ayhan'ın dayak videosu gündemde
17.10.2023Salı
1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı; peşine düşen polis diğer şüphelileri de yakaladı
17.10.2023Salı
Malatya'da PKK operasyonuna 4 tutuklama!
17.10.2023Salı
Bunlar da Var
Sky News işgalci İsrail’i nasıl savunacağını şaşırdı: Hastane katliamını ’sığınağa dönmüştü’ deyip aklamaya çalıştı 00:15
Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı!
18.10.2023Çarşamba
İsrail bombaladığı hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu 00:37
İsrail hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu!
18.10.2023Çarşamba
İsrail’in katliamı örtbas etme çabası! 05:22
İsrail propaganda videosunu sildi!
18.10.2023Çarşamba
4’lü Gazze zirvesi iptal oldu! ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e gidiyor 01:13
4'lü Gazze zirvesi iptal oldu!
18.10.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA