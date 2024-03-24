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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 12:17 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 12:17

İstanbul’da film gibi olay kamerada: Tetikçi tutup iş yerine ateş açtırdı polis dedektif gibi iz sürüp yakaladı

Okmeydanı’nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz 3 Mart Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Yalçın T.’ye ait giyim iş yerinin önüne gelen saldırgan, silahla ateş açtı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayın ardından kaçan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Yalçın T., isabet eden mermileri görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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