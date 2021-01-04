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İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü can verdi

İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü can verdi
04.01.2021 08:25
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İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde bir motosiklet ile kamyon çarpıştı. Yaşanan feci kazada kurye olarak çalıştığı öğrenilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Ümraniye'de motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Necip Fazıl Caddesi üzerinde aynı yönde ilerleyen N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyon ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kurye olarak çalıştığı öğrenilen 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motor sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan motor sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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