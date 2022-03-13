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İstanbul’da feci kaza! Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı

İstanbul’da feci kaza! Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı
13.03.2022 16:11

OTOMATİK OYNAT

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Kağıthane’de kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı inen otomobil, kayarak sokaktaki vatandaşlara çarptı. Feci kaza cep telefonu kameralarına yansırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışının yoğunlaşması ile sokaklar karla kaplandı. Buz tutan yollar sürücülere zorlu anlar yaşatırken, Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir sürücü otomobiliyle buz tutan yokuştan inmek istedi. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araca ve sokaktaki vatandaşlara çarptıktan sonra yol kenarına düşerek askıda kaldı. Kaza anı kameralara yansırken, olayda park halindeki 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

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