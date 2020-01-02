İstanbul'da feci kaza kamerada! İki aracın arasında sıkışıp kaldı 02.01.2020 12:13

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında oto çekicisi bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya ve park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. O anlar anbean bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.