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İstanbul'da feci kaza kamerada! İki aracın arasında sıkışıp kaldı

02.01.2020 12:13

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında oto çekicisi bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya ve park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. O anlar anbean bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu. Savrulan araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki aracın arasında sıkışırak yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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