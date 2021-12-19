Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da dehşet anları kamerada

İstanbul’da dehşet anları kamerada

İstanbul’da dehşet anları kamerada
19.12.2021 10:09

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:22
31 yaşındaki genç kayısı...
Ana Sayfa 00:46
Servis ile otobüs şoförü...
Ana Sayfa 01:24
İzmir’de kent genelinde etkili...
Ana Sayfa 02:37
Başkan Erdoğan, uzaya...
Ana Sayfa 05:48
Oğlunun kurtarılışını...
Ana Sayfa 00:32
İzmir’in Kınık ilçesinde maden...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 25. bölüm. 2....
Ana Sayfa 00:58
Alparslan Büyük Selçuklu 7....
Ana Sayfa 01:29
Kabine ‘ekonomi’ gündemiyle...
Ana Sayfa 00:26
Sağlık Bakanlığı 18 Aralık...
Ana Sayfa 01:18
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den...
Ana Sayfa 01:07
Hırsızlardan pes dedirten...

Beyoğlu’nda sokağın köşesinde bekleyen 3 kişi, yoldan geçen otomobildeki şahısların silahlı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, bacak ve ayağından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Emre D. Ve Ferhat D. yanlarında bulunan kişilerle sokağın köşesinde sohbet etmeye başladı. O esnada sokak içerisinden şahısların bulunduğu noktaya doğru ilerleyen araçtakiler, camı açarak silahla grubun üzerine kurşun yağdırdı. Araç hareket halindeyken ateş eden saldırganlar daha sonra otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay sonucunda Emre D. ayağından 1 kurşunla, Ferhat D. ise bacağından 3 kurşunla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye götürüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA