İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 11 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik İstanbul'da 4 ilçede 8 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütle bağlantı ve eylem hazırlığında oldukları belirtilen yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı. A.M., G.M. ve N.M.S. isimli üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 11 yabancı uyruklu şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere, İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.