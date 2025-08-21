İstanbul’da darp edilerek öldürülen Afgan adamın korkunç kaçırılma anı kamerada

CESET VİLLANIN BAHÇESİNDE BULUNDU

Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, bir süredir kayıp olan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedini inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan soruşturmada Nametullah S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ve yeğenleri Muhammed Yavuz K. ile Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.'ya ait villanın bahçesine gömüldüğü belirlendi. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., savcıya verdiği ifadede cinayeti ve cesedin gömülmesini itiraf etti.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Nametullah S.'nin 34 MFK 011 plakalı araca bindirilmeye çalışıldığı sırada direnerek darp edildiği görüldü. Görüntülerde iki kişinin adamın kafasına ve beline ayaklarıyla vurduğu anlar yer aldı.