PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da darp edilerek öldürülen Afgan adamın korkunç kaçırılma anı kamerada

Büyükçekmece’de cesedi boş bir villanın bahçesine gömülü bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin kaçırılma anına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adamın araca binmekte direnerek darp edildiği anlar yer alıyor.

CESET VİLLANIN BAHÇESİNDE BULUNDU
Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, bir süredir kayıp olan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedini inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan soruşturmada Nametullah S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ve yeğenleri Muhammed Yavuz K. ile Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.'ya ait villanın bahçesine gömüldüğü belirlendi. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., savcıya verdiği ifadede cinayeti ve cesedin gömülmesini itiraf etti.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Nametullah S.'nin 34 MFK 011 plakalı araca bindirilmeye çalışıldığı sırada direnerek darp edildiği görüldü. Görüntülerde iki kişinin adamın kafasına ve beline ayaklarıyla vurduğu anlar yer aldı.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle