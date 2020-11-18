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İstanbul'da çok acı olay! 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı, abisi baygınlık geçirdi

İstanbul'da çok acı olay! 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı, abisi baygınlık geçirdi
18.11.2020 15:57
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İstanbul Esenyurt'ta öğle saatlerinde çok acı bir olay yaşandı. Bir taksi sürücüsünün dikkatsizliği sonucu abisiyle sokakta yürüyen 4 yaşındaki küçük çocuk aracın altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, küçük çocuğun abisi kardeşini aracın altında görünce baygınlık geçirdi.


Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk sokakta abisiyle yürüdüğü esnada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

AĞABEYİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

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