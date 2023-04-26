İstanbul’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, “torbacı” ve “sokak satıcısı” olarak aranan 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 29 bin uyuşturucu hap, 5 kilo marihuana ve 282 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bu sabah yeni bir operasyona imza attı. ‘Torbacı’ ve ‘sokak satıcısı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik olarak Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde özel harekat timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde ve otomobillerinde hassas burunlu dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 29 bin 28 ecstasy hap, 23 suboxone sentetik ecza hapı, 5 kilo 88 gram marihuana, 282 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 88 bin 360 lira ile 100 Amerikan doları para ele geçildi. Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan 20 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin emniyette devam ettiği belirtildi.