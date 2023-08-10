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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 16:38 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 16:45

İstanbul'da "bu kadar da olmaz dedirten" yolculuk kamerada

İstanbul İstinye’de aracın kasasına oturan bir kişi ayaklarını sarkıtarak tehlikeli yolculuk yaparken aynı aracın ön koltuğunda oturan çocuğunda camdan sarktığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sarıyer, İstinye’de trafikte bir kişi kamyonetin kasasına oturan bir kişi ayaklarını sarkıtarak tehlikeli yolculuk yaparken aynı aracın ön koltuğunda camdan sarkan çocukta pes dedirtti. Yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuk bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aracın kasasında yolculuk yapan şahıs kameraya alındığını fark edince “çekme” şeklinde tepki gösterdi. Görüntülerde aracın plakası olmadığı görüldü.

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