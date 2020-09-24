İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası! Kübra Boyraz’ın hastaneye girdiği ve çıktığı o anlar ortaya çıktı

24.09.2020 14:00

38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Boyraz'ın hastaneye girdiği ve fenalaşarak çıktığına ait o görüntüler ortaya çıktı.

38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Boyraz'ın hastaneye girdiği ve fenalaşarak çıktığına ait o görüntüler ortaya çıktı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddialara göre; 38 yaşındaki Kübra Boyraz gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Boyraz bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Botoks nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Kübra Boyraz'ın babası olayın ardından suç duyurusunda bulundu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Boyraz'ın babasının öne sürdüğü iddiaya göre Boyraz botoks işleminden sonra güzellik merkezinde çalışan bir kişi tarafından eve getirildi. Babası ne olduğunu sorduğunda güzellik merkezi çalışanı olan kişi Kübra Boyraz'ın fenalaştığını ve konuşma yetisini kaybettiğini söyledi. Babası hemen ambulans çağırdı ve Boyraz hastaneye kaldırıldı. Orada da öldü.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Olayla ilgili soruşturma açıldı. İnceleme başlatan İstanbul Polisi, güzellik merkezinin bulunduğu rezidansın kamera görüntülerini tek tek topladı. Görüntüleri inceleyen polisler, Kübra Boyraz'ın güzellik merkezine yürüyerek girdiğini, adresten ise güzellik merkezi çalışanları tarafından güçlükle çıkarıldığını tespit etti. İddialara göre; yetkisiz bir şekilde Kübra Boyraz'a yapılan botoks işlemini gerçekleştiren kişilerin, Boyraz'ın hayatını kaybettiğini duyduktan sonra İstanbul dışına çıktıkları belirlendi. 1'i pratisyen hekim olmak üzere toplamda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin tutuksuz olarak yargılanacakları ifade edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra İStanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Mehmet O., gözaltına alınan kişilerin güzellik merkezi açarak İzmir'de çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri, botoks yaptıran kişilerin kalçalarının çürüdüğünü, sağlık sorunları yaşadığını ve bu kişilerin İzmir'den İstanbul'a kaçtıklarını ihbar etti. İstanbul'da güzellik merkezi açan 5 şüpheli, Kübra Boyraz'ın ölümünün ardından yeniden İzmir'e kaçtı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.