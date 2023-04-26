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İstanbul’da “bankta oturma” cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı

İstanbul’da “bankta oturma” cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı
26.04.2023 10:44

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Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, “Yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan, gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. Şahısların elinden de kaçan saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte köprü altındaki banka oturmak istedi. Ancak bankta oturan bir şahıs gence, “Buraya oturmayın” diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçak çeken şahıs, Muhammed Kaya’yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden, göğsünün altından ve karnından defalarca bıçakladı.

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