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İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi

İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
13.03.2022 08:51

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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yoğun kar yağışından geriye kalanlar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar fırtınası akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, trafikte zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp toplu taşımaya yöneldi. D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Şiddetli kar yağışı yer yer tipi şeklinde de kendini gösterdi. Bazı noktalarda görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Öte yandan günün İlk ışıklarıyla birlikte Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi.

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