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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 20:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 20:38

İstanbul'da ağızlık takılmayan köpek yaşlı çifte saldırdı

Kadıköy'de sahibinin ağızlık takmadığı büyük cins bir köpek, yaşlı çifte ve küçük köpeklerine saldırdı. Çevredekiler çiftin köpeğini saldırgan köpeğin elinden almak için uzun süre uğraş verdi.

Son dönemlerde Türkiye'de birçok can kaybına neden olan başıboş köpek sorununa yönelik önlemler alınması için adımlar atılsa da saldırılar devam ediyor.

Sahipsiz, başıboş köpekler kadar; büyük cins saldırgan köpekler de sahiplerinin ağızlık kuralına uymadıkları için tehlike saçıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda sahilinde sahibi tarafından ağızlıksız dolaştırılan bir köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Küçük köpeğini kucağında taşıyan sahibi yere yuvarlanırken, çevrede bulunan vatandaşlar araya girmeye çalıştı.



Vatandaşlar, olay esnasında ellerine geçirdikleri tahtalar ile köpeğe vurarak engellemeye çalıştı. Bu esnada da çevrede bulunan bazı kişilerin köpeğin saldırma girişiminin engellendiği sırada "Vurmayın" diye bağırdıkları duyuldu.

Kadıköylife'nin haberine göre, saldırıya uğrayan köpek ve sahibi, daha sonra olaya müdahale eden birkaç vatandaş tarafından kurtarıldılar. Yaralanan küçük köpek tedavi için veterinere götürülürken, yaralanan vatandaş ise tedavi için hastaneye gitmek üzere olay yerinden uzaklaştı.

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