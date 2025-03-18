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İstanbul’da 9 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
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İstanbul'da 9 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 00:06 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 00:13

İstanbul'da 9 gündür kayıp olan kişi Arnavutköy'de boş arazide ölü bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta ikamet eden Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınlarınca 8 Mart'ta polis merkezine yapılan kayıp başvurusu üzerine çalışma yürüttü. Ekipler çalışmalarda, Süsli ile aynı iş yerinde çalışan M.E'nin ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada Süsli'nin cesedi Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde boş arazide bulundu. Polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.E'nin de arasında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Süsli'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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