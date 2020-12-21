İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde yine trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritası sabah saat 08.00'de yüzde 50'yi gördü.

Korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu 3'üncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50'yi gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.